Сочинение: Н.В.Гоголь что обуждает в комедии "Ревизор"

Гость: Гость:

В общем в комедии ревизор происходит ситуация: В город полный разрухи, грязи приходит письмо о том, что скоро в город приедет ревизор(проверяющий) В городе началась паника. Но в скоре в город приезжает молодой человек, которого случайно принимают за ревизора. Когда он узнает о том, за кого его приняли, он начинает пользоваться своим положением. Затем люди узнают правду.