Сочинение: Н.В.Гоголь что обуждает в комедии "Ревизор"
Литература
Сочинение: Н.В.Гоголь что обуждает в комедии "Ревизор"
Ответ(ы):
Гость:
В общем в комедии ревизор происходит ситуация: В город полный разрухи, грязи приходит письмо о том, что скоро в город приедет ревизор(проверяющий) В городе началась паника. Но в скоре в город приезжает молодой человек, которого случайно принимают за ревизора. Когда он узнает о том, за кого его приняли, он начинает пользоваться своим положением. Затем люди узнают правду.
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