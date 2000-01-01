Дорожку в саду длиной 10 м и шириной 50 см выложили квадратными плитками .Сколько по??ребывалосб. если длина плитки 25см?
Математика
Дорожку в саду длиной 10 м и шириной 50 см выложили квадратными плитками .Сколько по??ребывалосб. если длина плитки 25см?
Ответ(ы):
Гость:
1 ) найдём длину плиты 10 м = 1000см. 1000*50=50000см 2) 50000:25 = 2000 плиток
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