Дорожку в саду длиной 10 м и шириной 50 см выложили квадратными плитками .Сколько по??ребывалосб. если длина плитки 25см?

Математика

Дорожку в саду длиной 10 м и шириной 50 см выложили квадратными плитками .Сколько по??ребывалосб. если длина плитки 25см?

Автор: Гость