Поставить вопрос к работает на станке
Русский язык
Поставить вопрос к работает на станке
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дорожку в саду длиной 10 м и шириной 50 см выложили квадратными плитками .Сколько по??ребывалосб. если длина плитки 25см?
Математика
Ручка карандаш и ластик стоят 18 леев. ручка стоит столько сколько 3 карандаша, а 2 л??стика стоят столько сколько один карандаш. Сколько стоит руч...
География