Даны глаголы в форме настоящего и будущего времени.Образуй форму повелительного ??аклонения единственного и множественного числа отвечаю, помогут, учу, читаю, уберут, попросят, решают, победят

Русский язык
Даны глаголы в форме настоящего и будущего времени.Образуй форму повелительного ??аклонения единственного и множественного числа отвечаю, помогут, учу, читаю, уберут, попросят, решают, победят
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