Даны глаголы в форме настоящего и будущего времени.Образуй форму повелительного ??аклонения единственного и множественного числа отвечаю, помогут, учу, читаю, уберут, попросят, решают, победят
Русский язык
Даны глаголы в форме настоящего и будущего времени.Образуй форму повелительного ??аклонения единственного и множественного числа отвечаю, помогут, учу, читаю, уберут, попросят, решают, победят
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык