Найти площадь в квадратных сантиметрах прямоугольника длины сторон которого 9 см и 2 дм
Математика
Найти площадь в квадратных сантиметрах прямоугольника длины сторон которого 9 см и 2 дм
Ответ(ы):
Гость:
Это же изи. 1) 2 дм. = 20 см 2) 9 см * 20 см = 180 см Ответ: 180 см
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