Как написать по английски это хомяк?

Английский язык
Как написать по английски это хомяк?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
This is a hamster. Думаю,что вот так)))))
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