Как написать по английски это хомяк?
Английский язык
Как написать по английски это хомяк?
Ответ(ы):
Гость:
This is a hamster. Думаю,что вот так)))))
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