Есть вопрос по Русскому как это определить все подежи по оканчанию?

Гость: Гость:

Именительный: кто?, что? (рыба, бочка);Родительный: кого?, чего? (рыбы, бочки);Дательный: кому?, чему? (рыбе, бочке);Винительный: кого?, что? (рыбу, бочку);Творительный: кем?, чем? (рыбой, бочкой);Предложный: о ком?, о чем? (о рыбе, о бочке).Есть рыба (кто, что) - именительный;Нет рыбы (кого, чего) - родительный;Дам рыбе (кому, чему) - дательный;Вижу рыбу (кого, что) - винительный;Доволен рыбой (кем, чем) - творительный;Думаю о рыбе (о ком, о чем) - предложный.Именительный-Иван Родительный-Родил Дательный-Девчонку Винительный-Велел Творительный-Тащить Предложный-Пелёнку