Есть ли в русском языке алфавите буквы которые сами звуков не обозначают

Русский язык
Есть ли в русском языке алфавите буквы которые сами звуков не обозначают
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Автор: Гость
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Гость:
Ъ,ь буквы не имеющие звука
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