Есть ли в русском языке алфавите буквы которые сами звуков не обозначают
Русский язык
Есть ли в русском языке алфавите буквы которые сами звуков не обозначают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ъ,ь буквы не имеющие звука
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Уважаемые нужна помощь по Литературе 7 класс тема Былины.Древне русская литература. 1.Назовите композиционные части былин. 2.Укажите с какого в...
Русский язык
Сделайте пж разбор предложения Страшно подумать, что получилось бы, если бы мы п??ставили точку после слов за детьми. разбор например там подл...