Естественное движение населения- это 1) миграция 2) эмансипиция 3) процесс смены поколений 4) разница между числом родившихся и умерших людей
География
Естественное движение населения- это 1) миграция 2) эмансипиция 3) процесс смены поколений 4) разница между числом родившихся и умерших людей
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Гость:
Миграция людей 1 вот ответ
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