Естественное движение населения- это 1) миграция 2) эмансипиция 3) процесс смены поколений 4) разница между числом родившихся и умерших людей

География

Естественное движение населения- это 1) миграция 2) эмансипиция 3) процесс смены поколений 4) разница между числом родившихся и умерших людей

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