Эта кукла красивая????????

Другие предметы
Эта кукла красивая????????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравится,кукла достаточно превлекательная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Log 4 x =1\3 log 4 216-2 log4 10+4 log 4 3,помогите пожалуйста
Ответить
Биология
Помогите сделать пожалуйста тест по биологии ,номер 2,3,4,5
Ответить
Английский язык
Перевидете предложения употребляя сложное подлежащее (на фото)с 4 по 11 предложени??
Ответить
История
Как вы думаете почему романские храмы напоминали крепости?
Ответить
Биология
Скажіть, будь ласка, дихання хлорели та хломідомонади.
Ответить