Эта точка земли интересна тем, что её географические координаты равны нулю. Где находиться эта точка? Найдите её на карте. Помогите пожалкйста
География
Эта точка земли интересна тем, что её географические координаты равны нулю. Где находиться эта точка? Найдите её на карте. Помогите пожалкйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта точка находится в Гвинейском заливе.
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