Эти российские гидроэлектростанции расположены в сибири и входят в 10 самых мощны?? ГЭС мира кроме ...
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Эти российские гидроэлектростанции расположены в сибири и входят в 10 самых мощны?? ГЭС мира кроме ...
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Помогите пожалуйста буду признательна Кто ответил спасибо огромное мне очень с??очно нужно помогите пожалуйста!!!))))
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