Этиленовый углеводород массой 0,42 г может присоеденить 0,8 г брома .Установите моле??улярную формулу углеводорода. Помогите,Срочно!

Химия

Этиленовый углеводород массой 0,42 г может присоеденить 0,8 г брома .Установите моле??улярную формулу углеводорода. Помогите,Срочно!

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