Этимологический анализ слова краски. Нужно срочно!

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Этимологический анализ слова краски. Нужно срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этимология Происходит от существительного краса, далее от праслав. *krasa, от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. краса (др.-греч. κόσμος), др.-русск., русск., укр., белор. краса́, болг., сербохорв. кра́са «змея» (эвфемизм), чешск., словацк. krásа «красота», польск. krasa — то же, в.-луж. krasa, н.-луж. kšasa «великолепие»
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