налились алым соком земляника .ваня стал собирать землянику.он угостил сладкими ягодками свою бабушку.в 1 предложении обозначь части речи.в 2 и 3 предложениях определи падеж существительных.

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налились алым соком земляника .ваня стал собирать землянику.он угостил сладкими ягодками свою бабушку.в 1 предложении обозначь части речи.в 2 и 3 предложениях определи падеж существительных.

Автор: Гость