налились алым соком земляника .ваня стал собирать землянику.он угостил сладкими ягодками свою бабушку.в 1 предложении обозначь части речи.в 2 и 3 предложениях определи падеж существительных.
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налились алым соком земляника .ваня стал собирать землянику.он угостил сладкими ягодками свою бабушку.в 1 предложении обозначь части речи.в 2 и 3 предложениях определи падеж существительных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Глагол,прилагат,сущ,сущ. 2)Ваня И.П., землянику В.П. Ягодками Т.П. Бабушку В.П
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