разбор по составу слова начинает
Русский язык
разбор по составу слова начинает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начинает Нач-Корень Ин-Суффикс А-Суффикс Ет окончание Начина-основа
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