Погите пожалуйста Решение так или........ Задача

Математика
Погите пожалуйста Решение так или........ Задача
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Автор: Гость
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Гость:
Кажется да ну как я думаю
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