Реки могут пересохнуть, горы могут рухнуть, но дружба народов вечна и нерушима. со??инение по этой пословице.помогите

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В данной пословице рассказывается о сильное и крепкой дружбе. Потому что реки могут передохнуть, горы могут рухнуть, но дружба то не когда не рухнет если она крепкая. лучший друг всегда поможет в беде и не бросит. ну как то так