Переобразуйте выражение tga*ctga-sin2a

Математика
Переобразуйте выражение tga*ctga-sin2a
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Гость:
Tga*ctga-sin2a=1-sin2a=2cosa
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