Спеши,подчеркни грамматическую основу предложения.Найди обращения.Докажи,что эт??-обращения.1.Сыпь,черёмуха,снегом!2.Куда ты завешь меня,дорога?3.Я люблю вас до боли,родные степи!4.Расцветай,моя страна,мой Казахстан!5.Слушай,бр...

Гость: Гость:

Обращение выражается именем существительным в именительном падеже и может находиться в начале, в середине и в конце предложения. Обращение выделяется запятыми. Обращение не является членом предложения. 1) Сыпь, черемуха, снегом. Черемуха - существительное, именительный падеж, обособлено запятыми с двух сторон, значит обращение. Сыпь - сказуемое. 2) Куда ты зовешь меня, дорога. Дорога - сущ, им.п, обособлено запятой. Ты - подлежащее, зовешь - сказуемое. 3) Я люблю вас до боли, родные степи! Родные степи - обособлено запятой, слово "степи" - сущ, им.п. Я - подлежащее, люблю - сказуемое. 4) Расцветай, моя страна, мой Казахстан! Моя страна - обособлено запятыми. Страна - сущ, им.п. Казахстан - подлежащее, расцветай - сказуемое. 5)Слушай, братец, выручи нас. Братец - обособлено запятыми, сущ. и.п., Слушай и Выручи - сказуемые. 6) Догорай, костер, дотла! - Костер - обособлено запятыми, сущ., им.п. Догорай - сказуемое. 7) Что же ты, сынок, не представился? сынок - обособлено запятыми, сущ, им.п., ты - подлежащее, не представился (или просто представился не помню) - сказуемое. Это не история правда, но все равно спасибо) Интересное задание.