Никитин Афанасий краткая биография
География
Никитин Афанасий краткая биография
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Афанасий Никитин – русский писатель, тверской купец и путешественник, совершивший путешествие в Индию и Персию в 1468 – 1471 гг. Возвращаясь домой, Никитин побывал по пути на Сомали, заехал в Турцию и Маскат. Совершенные им по пути записки «Хождение за 3 моря» являются ценным историческим памятником литературы.
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