задача на сложение дробей Ваня провёл за компьютером 1,5 часа до обеда , и 45 минут ??осле обеда сколько всего времени ваня провёл за компьютером

Математика

задача на сложение дробей Ваня провёл за компьютером 1,5 часа до обеда , и 45 минут ??осле обеда сколько всего времени ваня провёл за компьютером

Автор: Гость