задача на сложение дробей Ваня провёл за компьютером 1,5 часа до обеда , и 45 минут ??осле обеда сколько всего времени ваня провёл за компьютером
Математика
задача на сложение дробей Ваня провёл за компьютером 1,5 часа до обеда , и 45 минут ??осле обеда сколько всего времени ваня провёл за компьютером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5ч=90 минут 45+90=135 минут или 2ч15мин
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