Всё о слове заметить!!

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1) Зима-это время года,в которое дети могут кататься на лыжах,играть в снежки,лепить снеговика и т.д. Зима употребляется со словами "белоснежная", "Красавица" Синонимы -"холод", "мороз", "стужа" Антонимы - "лето"2) Зима(ударение на "а")- 2 слогаЗ[з]-согласный,мягкий,звонкийи[ы]-гласный,безударныйм[м]-согласный,твердый,звонкийа[а]-гласный,ударный_______________________________4 буквы,4звука 3) Зимушка,Зимы,(ударения на "И")4)зима-существительноепостоянные признаки- нарицательное, неодушевленное, женский род, 1 склонениеНепостоянные признаки- единственное число, Именительный падеж.Белоснежная зима, красивая зима5) Зим(корень)а(окончание) Зимний,зимой,зимушка6) если в иминительном падеже, то - падлежащее(одной чертой подчеркивай), если в другом падеже, то-дополнение(подчеркивай тире-тире-)