Синтаксический разбор: В металлическом цвете воды слабо поблёскивал опавший лист.
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Синтаксический разбор: В металлическом цвете воды слабо поблёскивал опавший лист.
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Лист Подлежащее Поблескивал Глагол Металлическом определение Цвете Дополнение Воды Дополнение Слабо Наречие Опавший Причастие
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