Пожалуйста помогите Вспомни В каких еще произведениях русских композиторов звуч??т колокольные звоны
Математика
Пожалуйста помогите Вспомни В каких еще произведениях русских композиторов звуч??т колокольные звоны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.П Бородина " в монастыре" , Н.А.Римского-Корсакова "Светлый праздник" , М.П Мусоргского " Богатырские ворота"
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