Морфологический разбор слова росинку скажите пожалуйста
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Морфологический разбор слова росинку скажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Росинка-существительное Нач.Ф-Росинка нариц., неодуш., ж.р.,1 скл.,в им. п. в ед.ч.
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