Найдите в предложениях сравнения жить около метро слушать радио ехать на метро выступать по радио войти в метро
Русский язык
Найдите в предложениях сравнения жить около метро слушать радио ехать на метро выступать по радио войти в метро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ехать на метро-войти в метро, слушать радио выступать по радио
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
. Если необходимо вынести из теплого помещения на холод музыкальные инструменты, ??о рекомендуют несколько уменьшить натяжение струн. Для чего это ...
Биология