Найдите в предложениях сравнения жить около метро слушать радио ехать на метро выступать по радио войти в метро

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Найдите в предложениях сравнения жить около метро слушать радио ехать на метро выступать по радио войти в метро
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Автор: Гость
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Гость:
Ехать на метро-войти в метро, слушать радио выступать по радио
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