Останки неандертальцев найдены в: А) Африке Б) Азии В) Европе Г) Центральной Ам??рике

Биология
Останки неандертальцев найдены в: А) Африке Б) Азии В) Европе Г) Центральной Ам??рике
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я конечно не на сто процентов знаю это но это А)Африке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Чем обусловлены особенности опорно-двигательной системы человека?выберите три в??рных ответа из шести и запешите цифры , под которыми они указаны ...
Ответить
Математика
Помогите по алгебре (x+10)это всё в квадрате =(x-9)это тоже в квадрате
Ответить
Математика
Две машинистки, работая одновременно, перепечатали 240 страниц рукописи книги за 12??. Первая машинистка затратила бы на переписку всей рукописи 20...
Ответить
Математика
Запиши решение задач выражениями-----у Наташи 29 бусинок у Гали-на а больше.Все бусинки девочки разложили в 4 ящика,поровну в каждый.Сколько бусино...
Ответить
Математика
(2 1/3(дробь)* 1 2/7(дробь))3(в квадрате)* 2*9
Ответить