Останки неандертальцев найдены в: А) Африке Б) Азии В) Европе Г) Центральной Ам??рике
Биология
Останки неандертальцев найдены в: А) Африке Б) Азии В) Европе Г) Центральной Ам??рике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я конечно не на сто процентов знаю это но это А)Африке
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