Запиши решение задач выражениями-----у Наташи 29 бусинок у Гали-на а больше.Все бусинки девочки разложили в 4 ящика,поровну в каждый.Сколько бусинок в одном ящике.-----------Один пешеход прошёл а км.,-второй-в 3 раза больше,чем...

Математика

Запиши решение задач выражениями-----у Наташи 29 бусинок у Гали-на а больше.Все бусинки девочки разложили в 4 ящика,поровну в каждый.Сколько бусинок в одном ящике.-----------Один пешеход прошёл а км.,-второй-в 3 раза больше,чем первый,а третий-в 2 раза меньше,чем первый и второй вместе.какой путь прошёл третий пешеход.

Автор: Гость