Запиши решение задач выражениями-----у Наташи 29 бусинок у Гали-на а больше.Все бусинки девочки разложили в 4 ящика,поровну в каждый.Сколько бусинок в одном ящике.-----------Один пешеход прошёл а км.,-второй-в 3 раза больше,чем...

Математика
Запиши решение задач выражениями-----у Наташи 29 бусинок у Гали-на а больше.Все бусинки девочки разложили в 4 ящика,поровну в каждый.Сколько бусинок в одном ящике.-----------Один пешеход прошёл а км.,-второй-в 3 раза больше,чем первый,а третий-в 2 раза меньше,чем первый и второй вместе.какой путь прошёл третий пешеход.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 29 + 29 + A = 58 + A б. (всего) 2) (58 + A) : 4 б. (в 1 кор.) Ответ: В одной коробке (58 + A) : 4 бусинок
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