5 предложений на жедел өткен шак
Қазақ тiлi
5 предложений на жедел өткен шак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ол оқуды бітірді. Мен бұл кітапты оқыдым. Ол кезде сен оннан асқансың. Шалдың бір баласы болыпты. Демалыста оқушылар қалаға баратын.
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