5 предложений на жедел өткен шак

Қазақ тiлi
5 предложений на жедел өткен шак
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Ол оқуды бітірді. Мен бұл кітапты оқыдым. Ол кезде сен оннан асқансың. Шалдың бір баласы болыпты. Демалыста оқушылар қалаға баратын. 
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