Из двух городов Одновременно навстречу друг другу отправились велосипедист и мотоциклист велосипедист ехал со скоростью 10 4/5 км/ч а мотоциклист со скоростью в 5 5/12 раза большей. найдите расстоЯние между городами если велоси...

Математика
Из двух городов Одновременно навстречу друг другу отправились велосипедист и мотоциклист велосипедист ехал со скоростью 10 4/5 км/ч а мотоциклист со скоростью в 5 5/12 раза большей. найдите расстоЯние между городами если велосипедист и мотоциклист встретились через 3 1/3 ч после начала движения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
км/ч - скорость мото. км/ч - скорость сближения. км - расстояние между городами.
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