Написать программу для решения следующей задачи: вычислить и вывести сумму и число отрицательных элементов каждой строки матрицы А(10,10).

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Написать программу для решения следующей задачи: вычислить и вывести сумму и число отрицательных элементов каждой строки матрицы А(10,10).

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