Написать программу для решения следующей задачи: вычислить и вывести сумму и число отрицательных элементов каждой строки матрицы А(10,10).

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Написать программу для решения следующей задачи: вычислить и вывести сумму и число отрицательных элементов каждой строки матрицы А(10,10).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=10;       m=10; var A: array [1..n,1..m] of integer; s, k, i, j: integer; begin randomize; for i:= 1 to n do begin for j:= 1 to m do begin A[i,j]:= -100 + random (100); write (A[i,j]: 5); end; writeln; end; for i:= 1 to n do begin   s:=0;   k:=0;  for j:= 1 to m do     if A[i,j] < 0 then      begin         s:=s+A[i,j];         k:=k+1;      end;   writeln('в строке', i, '  отрицательных элементов' , k, '   s  отрицат. =  ', s); end; end.
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