Автобус должен был проехать 476 км пути. После того, как автобусе 4 часа ехал со скор??стью 65 км/час , повысил скоро на 7км/час . За сколько часов автобус проехал весь путь?
Математика
Автобус должен был проехать 476 км пути. После того, как автобусе 4 часа ехал со скор??стью 65 км/час , повысил скоро на 7км/час . За сколько часов автобус проехал весь путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*65=260(км) автобус проехал за 4 часа 476-260=216(км) осталось проехать 65+7=72(км/ч) скорость после повышения 216/72=3(ч)автобус проехал остальной путь 4+3=7(ч) весь путь
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