Автобус должен был проехать 476 км пути. После того, как автобусе 4 часа ехал со скор??стью 65 км/час , повысил скоро на 7км/час . За сколько часов автобус проехал весь путь?

Математика

Автобус должен был проехать 476 км пути. После того, как автобусе 4 часа ехал со скор??стью 65 км/час , повысил скоро на 7км/час . За сколько часов автобус проехал весь путь?

Автор: Гость