Придумайте стих что оканчивались с словами тень день пир мир

Литература
Придумайте стих что оканчивались с словами тень день пир мир
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закрыла тень мое окно,Но обернуться я боюсь,Вдруг это солнышко зашло,Или я сплю,и вдруг проснусь.Это не лень,не разберусь,Зачем я жду который год,Зачем за память я держусь,А день ,мне нужный,не идет.И цветом вновь сад закипел,Надежду снова подарив,И песню соловей пропел,В душе оставив лишь надрыв.Закрыла тень мое окно,Что там,гроза будет сверкать?Но не смотрю я все равно,Боюсь не то вновь увидать.

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