Придумайте стих что оканчивались с словами тень день пир мир

Гость: Гость:

Закрыла тень мое окно,Но обернуться я боюсь,Вдруг это солнышко зашло,Или я сплю,и вдруг проснусь.Это не лень,не разберусь,Зачем я жду который год,Зачем за память я держусь,А день ,мне нужный,не идет.И цветом вновь сад закипел,Надежду снова подарив,И песню соловей пропел,В душе оставив лишь надрыв.Закрыла тень мое окно,Что там,гроза будет сверкать?Но не смотрю я все равно,Боюсь не то вновь увидать.