скласти речення зі словом ,,емігранство,,

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скласти речення зі словом ,,емігранство,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Емігранство розповсюджене по всьому світу.
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