(2 1/3(дробь)* 1 2/7(дробь))3(в квадрате)* 2*9
Математика
(2 1/3(дробь)* 1 2/7(дробь))3(в квадрате)* 2*9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возводим в неправильную дробь: 7/3*9/7(семёрки сокращаем и 3 с 9 на з делим, получаем: 3) Умножаем на остальные множители: 3*3^2*2*9=3*9*2*9=486
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