Две машинистки, работая одновременно, перепечатали 240 страниц рукописи книги за 12??. Первая машинистка затратила бы на переписку всей рукописи 20 часов. Сколько часов потратила бы на переписку этой рукописи вторая машинистка?
Математика
Две машинистки, работая одновременно, перепечатали 240 страниц рукописи книги за 12??. Первая машинистка затратила бы на переписку всей рукописи 20 часов. Сколько часов потратила бы на переписку этой рукописи вторая машинистка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 240 : 12 = 20 (стр./час ) скорость печати двух машинисток при совместной работе 2) 240 : 20 = 12( стр./час) скорость печати первой машинистки 3) 20 - 12 = 8 (стр./час) скорость печати второй машинистки 4) 240 : 8 = 30 (часов) Ответ: 30 часов потратила бы на переписку этой рукописи вторая машинистка.
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