Две машинистки, работая одновременно, перепечатали 240 страниц рукописи книги за 12??. Первая машинистка затратила бы на переписку всей рукописи 20 часов. Сколько часов потратила бы на переписку этой рукописи вторая машинистка?

Математика

Две машинистки, работая одновременно, перепечатали 240 страниц рукописи книги за 12??. Первая машинистка затратила бы на переписку всей рукописи 20 часов. Сколько часов потратила бы на переписку этой рукописи вторая машинистка?

Автор: Гость