Чем обусловлены особенности опорно-двигательной системы человека?выберите три в??рных ответа из шести и запешите цифры , под которыми они указаны 1)химическим составом костей 2)вертекальным положением тела во время движения ...

Биология

Чем обусловлены особенности опорно-двигательной системы человека?выберите три в??рных ответа из шести и запешите цифры , под которыми они указаны 1)химическим составом костей 2)вертекальным положением тела во время движения 3)прямохождением 4)умственной деятельностью 5)наличеем большого количества костей 6)трудовой деятельностью

Автор: Гость