Чем обусловлены особенности опорно-двигательной системы человека?выберите три в??рных ответа из шести и запешите цифры , под которыми они указаны 1)химическим составом костей 2)вертекальным положением тела во время движения ...
Биология
Чем обусловлены особенности опорно-двигательной системы человека?выберите три в??рных ответа из шести и запешите цифры , под которыми они указаны 1)химическим составом костей 2)вертекальным положением тела во время движения 3)прямохождением 4)умственной деятельностью 5)наличеем большого количества костей 6)трудовой деятельностью
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Гость:
5 )наличеем большого количества костей
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