План рассказа Честное слово л Пантелеева 1...... 2..... 3......

Литература
План рассказа Честное слово л Пантелеева 1...... 2..... 3......
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Автор читал в саду и когда стало темно отправился домой.2.У будки автор встречает плачущего мальчика.3.Мальчик стоит на посту.Он часовой.4.Большие ребята позвали его играть в войну и забыли про него.5.Автор спрашивает почему он не уходит,а мальчик говорит,что дал честное слово.6.Автор предлагает заменить мальчика,но он не военный.7.Автор решил позвать военного,но никого не было,кроме железнодорожника.8.Автор видит как в автобус садится майор и зовёт его.9.Майор сразу соглашается помочь.10.Майор успевает снять с поста мальчика и сад закрывается.11.Мальчик вырастет настоящим человеком.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Останки неандертальцев найдены в: А) Африке Б) Азии В) Европе Г) Центральной Ам??рике
Ответить
Биология
Чем обусловлены особенности опорно-двигательной системы человека?выберите три в??рных ответа из шести и запешите цифры , под которыми они указаны ...
Ответить
Математика
Помогите по алгебре (x+10)это всё в квадрате =(x-9)это тоже в квадрате
Ответить
Математика
Две машинистки, работая одновременно, перепечатали 240 страниц рукописи книги за 12??. Первая машинистка затратила бы на переписку всей рукописи 20...
Ответить
Математика
Запиши решение задач выражениями-----у Наташи 29 бусинок у Гали-на а больше.Все бусинки девочки разложили в 4 ящика,поровну в каждый.Сколько бусино...
Ответить