План рассказа Честное слово л Пантелеева 1...... 2..... 3......

Гость: Гость:

1.Автор читал в саду и когда стало темно отправился домой.2.У будки автор встречает плачущего мальчика.3.Мальчик стоит на посту.Он часовой.4.Большие ребята позвали его играть в войну и забыли про него.5.Автор спрашивает почему он не уходит,а мальчик говорит,что дал честное слово.6.Автор предлагает заменить мальчика,но он не военный.7.Автор решил позвать военного,но никого не было,кроме железнодорожника.8.Автор видит как в автобус садится майор и зовёт его.9.Майор сразу соглашается помочь.10.Майор успевает снять с поста мальчика и сад закрывается.11.Мальчик вырастет настоящим человеком.