. Если необходимо вынести из теплого помещения на холод музыкальные инструменты, ??о рекомендуют несколько уменьшить натяжение струн. Для чего это нужно сделать?

Физика
. Если необходимо вынести из теплого помещения на холод музыкальные инструменты, ??о рекомендуют несколько уменьшить натяжение струн. Для чего это нужно сделать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При охлаждении металлы сжимаются. Струны в муз. инструментах металлические. И если не уменьшить натяжение, струны могут лопнуть.И вообще может быть поврежден весь инструмент.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Как на казахском языке разобрать по падежам слово кок
Ответить
Литература
План рассказа Честное слово л Пантелеева 1...... 2..... 3......
Ответить
Биология
Останки неандертальцев найдены в: А) Африке Б) Азии В) Европе Г) Центральной Ам??рике
Ответить
Биология
Чем обусловлены особенности опорно-двигательной системы человека?выберите три в??рных ответа из шести и запешите цифры , под которыми они указаны ...
Ответить
Математика
Помогите по алгебре (x+10)это всё в квадрате =(x-9)это тоже в квадрате
Ответить