. Если необходимо вынести из теплого помещения на холод музыкальные инструменты, ??о рекомендуют несколько уменьшить натяжение струн. Для чего это нужно сделать?

Физика

. Если необходимо вынести из теплого помещения на холод музыкальные инструменты, ??о рекомендуют несколько уменьшить натяжение струн. Для чего это нужно сделать?

Автор: Гость