. Если необходимо вынести из теплого помещения на холод музыкальные инструменты, ??о рекомендуют несколько уменьшить натяжение струн. Для чего это нужно сделать?
Физика
. Если необходимо вынести из теплого помещения на холод музыкальные инструменты, ??о рекомендуют несколько уменьшить натяжение струн. Для чего это нужно сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При охлаждении металлы сжимаются. Струны в муз. инструментах металлические. И если не уменьшить натяжение, струны могут лопнуть.И вообще может быть поврежден весь инструмент.
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