Который час по местному времени будет во Львове если в Париже 17.45 мин
География
Который час по местному времени будет во Львове если в Париже 17.45 мин
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Гость:
18.45 т.к. Разница во времени 1 час
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