Фонетич. разбор слова музыкант

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м [м] - согласный, звонкий (непарный), твёрдый (парный), сонорный у [у] - гласный з [з] - согласный, звонкий (парный), твёрдый (парный) ы [ы] - гласный к [к] - согласный, глухой (парный), твёрдый (парный) а [а] - гласный н [н] - согласный, звонкий (непарный), твёрдый (парный), сонорный т [т] - согласный, глухой (парный), твёрдый (парный) Букв: 8 Звуков: 8