Тарас задумав число.якщо те число збільшити у 8раз і від результату відняти 12,то отримаєьо 52.яке число задумав тарас

Математика

Тарас задумав число.якщо те число збільшити у 8раз і від результату відняти 12,то отримаєьо 52.яке число задумав тарас

Автор: Гость