Тарас задумав число.якщо те число збільшити у 8раз і від результату відняти 12,то отримаєьо 52.яке число задумав тарас
Математика
Тарас задумав число.якщо те число збільшити у 8раз і від результату відняти 12,то отримаєьо 52.яке число задумав тарас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52 -12 помножити на 8
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