Чем деление на федеральные округа похоже на первоначальное деление на губернии? А чем отличается?

География
Чем деление на федеральные округа похоже на первоначальное деление на губернии? А чем отличается?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В том, что губернии были при Романовых, а области сейчас. Федеральный округ - это несколько областей. 
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