5 класс. Номер 341. Из пункта А в пункт В выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч. Через час навстречу ему выехал второй велосипедист со скоростью 14 км/ч и встретился с первым через полчаса после своего выезда. Чему равно ра...

Математика

5 класс. Номер 341. Из пункта А в пункт В выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч. Через час навстречу ему выехал второй велосипедист со скоростью 14 км/ч и встретился с первым через полчаса после своего выезда. Чему равно расстояние от А до В? Успеет ли первый велосипедист преодолеть это расстояние за 2 часа? Срочно. Прошу. Даю 14 баллов.

Автор: Гость