5 класс. Номер 341. Из пункта А в пункт В выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч. Через час навстречу ему выехал второй велосипедист со скоростью 14 км/ч и встретился с первым через полчаса после своего выезда. Чему равно ра...
Математика
5 класс. Номер 341. Из пункта А в пункт В выехал велосипедист со скоростью 12 км/ч. Через час навстречу ему выехал второй велосипедист со скоростью 14 км/ч и встретился с первым через полчаса после своего выезда. Чему равно расстояние от А до В? Успеет ли первый велосипедист преодолеть это расстояние за 2 часа? Срочно. Прошу. Даю 14 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+(12+14):2=25 км расстояние А и В 12*2=24км проедет первый велосипедист 12+14=26км расстояние они должны проехать за час. за полчаса 26*0.5=13 км. 13+12(расстояние проехал 1 велосипед)=25 км между А и В. 12*2(часа)=24км проедет велосипедист за 2 часа.
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