Напишите 20 слов 3 -го склонения
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Напишите 20 слов 3 -го склонения
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Тетрадь площадь мать кровать лошадь мышь любовь сырость милость щедрость жизнь смерть Рожь метель храбрость мощь сирень смелость гармоньгармонь рысь
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