(x²+3x)²+(x²+3x)-2=0 помогите решить рациональное уравнение, очень нужно
Математика
(x²+3x)²+(x²+3x)-2=0 помогите решить рациональное уравнение, очень нужно
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