Из 40 учащихся 5 не выполнили домашнее задание. сколько процентов учащихся выпонил?? задание; сколько не выполнили?

Математика

Из 40 учащихся 5 не выполнили домашнее задание. сколько процентов учащихся выпонил?? задание; сколько не выполнили?

Автор: Гость