Из 40 учащихся 5 не выполнили домашнее задание. сколько процентов учащихся выпонил?? задание; сколько не выполнили?
Математика
Из 40 учащихся 5 не выполнили домашнее задание. сколько процентов учащихся выпонил?? задание; сколько не выполнили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-100проц 5-х проц х=5*100/4=12,5проц не выполнили 100проц-12,5проц=87,5проц. выполнили
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