Спишите,раскрывая скобки. Мы проехали 1 (остановка). Трамвай подъехал через 4 (минута). К остановке подъехал сразу 2 (автобуса). Я выхожу через 5(остановка) .Я еду на троллейбусе из школы до дома 20 (минута). Самолёт из Караган...
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Спишите,раскрывая скобки. Мы проехали 1 (остановка). Трамвай подъехал через 4 (минута). К остановке подъехал сразу 2 (автобуса). Я выхожу через 5(остановка) .Я еду на троллейбусе из школы до дома 20 (минута). Самолёт из Караганды приземлился в 14 (час) .Поезд идёт до Астаны 1,59сутки). На двух линиях метро расположено 116(станция). Вертолет поднялся в воздух через 25(минута)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы проехали 1 остановку. Трамвай подъехал через 4 минуты. К остановке подъехали сразу 2 автобуса. Я выхожу через 5 остановок. Я еду на троллейбусе из школы до дома 20 минут. Самолёт из Караганды приземлился в 14 часов. Поезд идёт до Астаны 1,59 суток. На двух линиях метро расположено 116 станций. Вертолёт поднялся в воздух через 25 минут.
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