В какое время и как следует подавать сигналы спасателям?помогите плииз!
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В какое время и как следует подавать сигналы спасателям?помогите плииз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну когда человек начинает тонуть
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